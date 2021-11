Le Iene, Antonio Conte e il "colpo in banca" dell'allenatore del Tottenham

Antonio Conte a Le Iene, "nuovo" personaggio de La Casa di Carta

Antonio Conte va in gol con “Le Iene”, in prima serata su Italia1. L'ex allenatore di Juventus e Inter scherza con Stefano Corti che lo raggiunge per farlo immedesimare in un nuovo personaggio de La Casa di Carta, ironizzando sul compenso per il nuovo ingaggio da mister del Tottenham.

Le Iene, Antonio Conte: "Colpo in banca? Lo fa fa chi mi prende"

“Un vero colpo in banca!”, “Finalmente abbiam trovato squadra!”, esordisce l’inviato de Le Iene con l'allenatore degli Spurs. “Si, abbiam trovato squadra”, risponde Antonio Conte. “Da allenatore all’esordio con Juventus, Chelsea, Inter ha sempre vinto lo scudetto. E con il Tottenham?”, chiede Stefano Corti. “Già entrare nelle prime quattro sarà un’impresa”, risponde il tecnico salentino. “Ma veniamo al suo colpo in banca, le abbiamo portato questa maschera perfetta per l’occasione. L’aiuterà a portare a buon fine il colpo!”, gli dice.

Antonio Conte a Le Iene diventa "Lecce" de La Casa di Carta

Stefano Corti porge ad Antonio Conte la maschera di Salvador Dalì, la stessa utilizzata dai protagonisti delle serie La Casa di Carta. “Penso che il colpo l’abbia fatto chi mi prende. Farà sicuramente un grande colpo”, ribatte Conte. “Da oggi il suo soprannome sarà Lecce! Entra ufficialmente nella banda de La Casa di Carta!”, scherza la Iena e continua: “Un colpicino in banca l’abbiamo fatto, 17.5 milioni all’anno più la buonuscita…”, ma Conte controbatte: “Si ma non è così, tu fai il lavoro tuo ed è giusto che lo fai bene. Io lo faccio al top ed è giusto che mi paghino.”