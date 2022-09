Rafael Leao-Milan, 65 milioni per tenerlo in rossonero

Leao-Milan, rinnovo da 65 milioni di euro

Il Milan vuole blindare Rafael Leao: l'Mvp della scorsa serie A ha il contratto in scadenza a giugno 2024 (con clausola di rescissione a quota 150 milioni) e le sirene di alcuni top club mondiali (Chelsea in prima fila, poi Manchester City e Psg alla finestra) che suonano per lui. Secondo la Gazzetta dello Sport, le richieste dell'attaccante portoghese sono attorno a 7 milioni per 5 anni.

Potrebbe essere plausibilie un accordo quinquennale attorno a quota 6 milioni. Il vero nodo resta però legato alla multa da pagare allo Sporting Lisbona in concerto con il Lille. Secondo alcuni calcoli della Gazzetta dello Sport, il Milan anche grazie al Decreto Crescita arriverebbe a pagare, comprese le tasse, circa 40-50 milioni in 5 anni, più parte del risarcimento allo Sporting Lisbona. Il totale: 65 milioni per portare il contratto di Rafael Leao dal 2024 al 2027.

"Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore" aveva spiegato Paolo Maldini nei giorni scorsi al Festival dello Sport di Trento. I tifosi rossoneri ovviamente sperano che si passi dalle parole ai fatti, celebrando un secondo matrimonio tra Leao e il Milan.

Leao, miglior gol della serie A di settembre: quello del 3-1 di Milan-Inter



🤩 @RafaeLeao7’s stunner in the Derby wins September’s best goal 🔝⚽



🤩 La perla di Leão nel Derby è stata eletta il miglior gol di settembre 🔝🗓️ @pumafootball #SempreMilan pic.twitter.com/lbZyFbxo4U — AC Milan (@acmilan) September 28, 2022



Milan, Leao dietro solo a De Bruyne e Neymar per gol+assist in Europa nel 2022

Rafael Leao è l'unico giocatore con almeno 10 gol e 10 assist in Serie A nel 2022. Se prendiamo in esame i top 5 campionati europei meglio dell'attaccante del Milan solo Kevin De Bruyne (11 gol e 13 assist) e Neymar (18 gol e 10 assist).