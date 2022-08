Lebron James, rinnovo da sogno con i Lakers: 97 mln in due anni

I Lakers coprono d'oro Lebron James: rinnovo biennale da 97 mln

Lebron James è a buon diritto annoverato tra i più forti giocatori di basket di tutti i tempi. Ora è anche quello che, a fine carriera, avrà guadagnato più di chiunque altro in stipendi: almeno 532 milioni di dollari. La stratosferica cifra è stata ritoccata al rialzo dal rinnovo biennale con i Los Angeles Lakers che frutteranno al ragazzo di Akron, Ohio, almeno 97 milioni di dollari. Sì, almeno: perché alla fine dell’anno fiscale la Nba dovrà rivedere il cosiddetto salary cap – cioè l’ammontare massimo di denaro che le squadre possono destinare ai giocatori senza incappare in sanzioni – e c’è la possibilità che la cifra lieviti fino a 111 milioni.

Lebron James in carriera ha già vinto quattro volte il campionato Nba, è il secondo realizzatore nella storia della lega professionistica americana e, salvo infortuni, quest’anno dovrebbe diventare il recordman assoluto superando un’icona dentro e fuori dal campo come Kareem Abdul Jabbar. Di più: Lebron James è anche il primo giocatore a superare, mentre ancora in attività, il miliardo di dollari di guadagni complessivi. L’altro ad averlo fatto, ma dopo aver appeso le scarpe al chiodo, è Michael Jordan che, da proprietario della squadra degli Charlotte Hornets, ha una fortuna stimata in circa 1,9 miliardi. James ha attività di vario tipo, dal cinema alla ristorazione fino alla tequila. Ha inoltre firmato un "lifetime contract", contratto a vita, con con Nike dal valore (pare) di un miliardo di dollari. Ma è anche un filantropo e ha elaborato un sistema di borse di studio che consente a centinaia di ragazzi ogni anno, provenienti da Akron , di andare a scuola.

Il sogno neanche tanto nascosto di Lebron James, che compirà 38 anni il 30 dicembre, è quello di riuscire a giocare almeno una partita in Nba con il più grande dei suoi due figli, Bronny. Il quale però deve ancora iscriversi al college e non potrà entrare nella lega prima della stagione 2024-2025, l’ultima coperta dal contratto di Lebron James. Padre e figlio insieme, magari nella stessa squadra, sarebbe un unicum in Nba, mentre nella Serie A italiana è avvenuto con Dino e Andrea Meneghin. Già oggi Lebron James viene soprannominato “The King”. Ma è plausibile pensare che se dovesse riuscire a vincere ancora un titolo si consacrerebbe come il più grande, scalzando anche Michael Jordan.