Leeds, gaffe in tribuna: tra le sagome cartonate c'è anche... Bin Laden

Come altri diversi club ha riempito lo stadio di Elland Road con le sagome cartonate dei tifosi, data l'impossibilità per tutti di giocare a porte aperte dopo il virus. Ma la gaffe è diventata social quando tra queste è apparsa la faccia di Bin Laden. Un errore nato dallo scherzo di qualcuno che ha caricato l'immagine del terrorista sul sito della squadra. Il club inglese, allenato da Bielsa, si è scusato per l'accaduto e ha provveduto a rimuovere la sagoma di cartone.