Leo Messi contagiato dal Covid, un dj nel mirino: "E' colpa tua, assassino"

"Hai contagiato Messi, assassino!": bufera sui social



Lionel Messi è positivo al Covid e quindi salterà quasi certamente la partita che il suo Paris Saint Germain giocherà il 9 gennaio, sul campo del Lione. L'attaccante è rimasto in Argentina con la sua famiglia e i suoi numerosi tifosi si chiedono chi abbia contagiato il sette volte Pallone d'Oro. Sui social network è partita una sorta di crociata contro il dj argentino Fer Palacio, che nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una sua foto in compagnia del calciatore, che aveva partecipato a una sua serata in un locale. Per la verità, Leo Messi aveva preso parte anche ai Coscu Awards, tra i cui partecipanti si sono poi riscontrati numerosi casi di Covid-19.

La difesa di Fer Palacio: "Il mio tampone è negativo"

Ciò nonostante, Fer Palacio è stato duramente preso di mira: "Mi sono appena svegliato e ho ricevuto molti messaggi, sono in trend su Twitter perchè Messi è risultato positivo al Covid e la gente dice che l'ho infettato. Alcune persone mi hanno addirittura chiamato assassino". Eppure, Fer Palacio ha pubblicato sempre sui social una convincente prova a sua discolpa: il tampone effettuato per recarsi in Uruguay. dal quale risulta negativo.





