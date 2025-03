Lewis Hamilton, i numeri della carriera del pilota inglese, leggenda della Formula 1

Il Mondiale di Formula 1 2025 al via con la grande novità che elettrizza tutti i tifosi delle quattro ruote: Lewis Hamilton pilota in Rosso a bordo di una Ferrari (dream team con Charles Leclerc).

Il 40enne inglese nato a Stevenage il 7 gennaio 1985 è senza dubbio il pilota più titolato in pista e un veterano del Circus: corre in F1 dal 2007 (meglio di lui il 44enne Fernando Alonso al 22° anno). Tra l'altro "Sir" Lewis per 15 stagioni consecutive ha ottenuto almeno una vittoria e una pole position.

Non basta. Vediamo record, primati o statistiche da sogno di Lewis Hamilton

Titoli vinti: 7 (ex aequo con Michael Schumacher)

Vittorie: 105

Vittorie stesso GP di Formula 1: 9 GP Regno Unito

Vittorie stesso costruttore: 84 Mercedes

Podi: 202

Pole Position: 104

Punti totalizzati in carriera: 4.862,5

Distanza tra prima e ultima (per ora) vittoria in carriera: oltre 17 anni, dal Gp del Canada 2007 al Gp del Belgio 2024