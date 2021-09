Liverpool-Milan e Inter-Real Madrid: Sky, Mediaset o Amazon? Dove vederle

Liverpool-Milan e Inter-Real Madrid: notte di Champions League per i rossoneri e i nerazzurri. Milano in fibrillazione visti i due grandi big match. Stefano Pioli dovrà rinunciare a Zlatan Ibrahimovic nel match dell'Anfield Road (Rebic titolare con Leao e Giroud parte in panca, a centrocampo ballottaggio Bennacer-Tonali al fianco di Kessie), mentre Simone Inzaghi recupera Bastoni ma perde Stefano Sensi dopo 18 minuti della sfida con la Sampdoria e non lo avrà a disposizione contro i blancos di Carlo Ancelotti (Dzeko e Lautaro Martinez in attacco con Calhanoglu e Perisic a sostegno). La domanda di molto utenti è: dove vedere Liverpool-Milan e Inter-Real Madrid? Ecco una guida veloce per seguirle in tv o streaming.

(foto Lapresse)