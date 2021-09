Inter-Real Madrid dove vederla: Amazon, Sky, Mediaset? Champions, tv-streaming

Inter-Real Madrid ci siamo. Sfida stellare per l'esordio in Champions League dei nerazzurri in questa stagione 2021/2022 (nel girone che vede anche Sheriff Tiraspol e lo Shakhtar Donetsk). Simone Inzaghi contro Carlo Ancelotti. L'allenatore della squadra campione d'Italia, reduce dal 2-2 sul campo della Sampdoria, non avrà a disposizione Stefano Sensi (distrazione al legamento collaterale mediale rimediata dopo 18 minuti nel match di Marassi), in gruppo invece Bastoni: Attacco con Dzeko-Lautaro e Calhanoglu a supporto. Ecco una guida veloce: dove vedere Inter-Real Madrid.

Inter-Real Madrid tv

Inter-Real Madrid non avrà una diretta tv. Niente match free su Canale 5, né in pay su Sky per questo turno dei nerazzurri.

Inter-Real Madrid dove vederla: Amazon Prime Video

Inter-Real Madrid andrà in diretta su Amazon Prime Video mercoledì 15 settembre alle 21 con telecronaca di Sandro Piccinini con il commento di Massimo Ambrosini.

Inter-Real Madrid radio

Inter-Real Madrid sarà raccontata in diretta su Radio Rai 1 con la cronaca di Francesco Repice (in concomitanza con Liverpool-Milan - qui dove seguire la sfida di Champions dei rossoneri - che avrà la radiocronaca di Giuseppe Bisantis).

Inter-Real Madrid formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Valverde; Hazard, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti