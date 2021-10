Locatelli si sposa, dal gol del derby al grande passo: Thessa ha detto sì

Locatelli si sposa: il centrocampista della Juventus dopo essersi preso il centrocampo bianconero si sposerà con la fidanzata Thessa

E' momento davvero felice per Manuel Locatelli. Il giocatore prima ha vinto gli Europei 2020 con l'Italia da protagonista poi ha coronato il sogno di vestire la maglia della Juventus, di cui è grande tifoso fin da bambino. Nonostante un inizio un po' difficile Locatelli si è preso il centrocampo dei bianconeri con tanto di gol nel derby con il Torino. Dopo la gioia per la vittoria nella stracittadina, il mediano della Juventus convolerà a nozze con la fidanzata Thessa Lacovich, a cui dedica ogni gol mimando con le dita la lettera T.

Locatelli ha ufficializzato il matrimonio pubblicando su Instagram la foto della futura moglie con indosso l'anello. "Sì con tutto il cuore", è il commento che accompagna l'immagine. Thessa è originaria della Costa Rica e come Locatelli ha 23 anni. La coppia si è formata 3 anni fa. La giovane è laureta in Media Advertising all'Università Cattolica del Sacro Cuore e ha conseguito un Master in Digital Communication Strategy.