Lodetti è morto, Milan in lutto: addio al Basleta eroe del Diavolo di Rivera

Giovanni Lodetti è morto, addio alla bandiera del Milan di Gianni Rivera

Il mondo del calcio piange Giovanni Lodetti, ex centrocampista di Milan e Nazionale, scomparso all'età di 81 anni. In carriera ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, una Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia rossonera.

In nazionale conquistò un Europeo nel 1968 ed ebbe l'amarezza per la mancata convocazioni ai Mondiali di Messico '70 per l'infortunio di Anastasi che spinse il ct Valcareggi a chiamare sia Prati che Boninsegna. Mondiali che poi entrarono nel mito per la semifinale Italia-Germania 4-3 e della finale persa 4-1 col Brasile di Pelè con i famosi 7 minuti di Rivera in campo per Mazzola nel finale).

Giovanni Lodetti, il basleta del Milan e del calcio italiano

Originario di Caselle Lurani, in provincia di Lodi, dove era nato il 10 agosto 1942, Giovanni Lodetti era soprannominato il "basleta”, come veniva chiamato per il mento pronunciato, era un simbolo nel Milan di Gianni Rivera.

E' stato un mediano di corsa, sacrificio e fatica. Titolare fisso nel Milan degli anni '60, quello di Nereo Rocco e delle Coppe dei Campioni vinte nel 1963 col Benfica (2-1 a Wembley. Altafini eroe della rimonta ai danni della squadra guidata dalla stella Eusebio) e nel 1969 contro il giovane Ajax di Cruyff (4-1 tripletta di Pierino Prati e gol di Sormani al Santiago Bernabeu di Madrid), con al fianco campioni e fuoriclasse del calibro di Gianni Rivera, Dino Sani, José Altafini, Karl Heinz Schenllinger, Giovanni Trapattoni, Angelo Benedicto Sormani. Chiuse la carriera con Samp, Foggia e Novara, diventando poi opinionista televisivo.