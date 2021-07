Lorenzo Insigne, il Re del "tiraggir" di Euro '20 verso l'addio al Napoli

Lorenzo Insigne è stato protagonista degli Europei vinta dall'Italia grazie al suo famoso "tiraggir" che gli ha permesso di segnare due gol importanti contro Turchia e Belgio, ma il suo immediato futuro potrebbe essere lontano dal Napoli

I difficili rapporti tra il capitano della squadra partenopea e Aurelio De Laurentiis erano già stati messi in luce da affaritaliani.it, ma la situazione non è certo migliorata grazie al successo della nazionale, anzi. Lorenzo Insigne e il presidente non si parlano dalla fine del campionato di Serie A. Nessuna telefonata ne' per i 30 anni dell'attaccante, ne' per il trionfo europeo a Wembley.

Il contratto dell'attaccante scadrà il 30 giugno 2022 e non sono in programma incontri con il suo agente, Vincenzo Pisacane, per parlare del rinnovo.

Il Napoli sarebbe anche disposto a parlarne, ma con una riduzione dell'ingaggio del giocatore, che al momento prende 5 milioni all'anno. Insigne invece non è assolutamente disposto a rinunciare a parte dei suoi guadagni, ma anzi ambirebbe a un ritocco verso l'alto.

Per questo è sempre più probabile che il suo futuro sia lontano dallo stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Insigne piace molto alla Lazio, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Maurizio Sarri, ma anche a diversi club inglesi, che lo hanno ammirato da vicino nel corso degli Europei. I tifosi del Napoli attendono, in ansia, gli sviluppi della situazione.