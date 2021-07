Insigne può lasciare il Napoli? De Laurentiis gelido: "Nel caso, è colpa sua"

Il suo fantastico “tiro a giro” contro il Belgio ha esaltato tutti i tifosi italiani, ma presto Lorenzo Insigne potrebbe non essere più l’idolo dei napoletani.

Il capitano dei partenopei sta discutendo con la società del rinnovo di contratto, ma la trattativa ha conosciuto uno stop in parte legato alla necessità di non deconcentrare gli Azzurri dai loro impegni europei, ma in parte anche dalla distanza che tuttora c’è tra le parti.

Una distanza che viene impietosamente fotografata anche dal presidente Aurelio De Laurentiis: “Insigne? È un prodotto del vivaio, se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l’Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra”.