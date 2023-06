Lotito sotto inchiesta: "Ha salvato la Salernitana con i soldi della Lazio"

Lotito e il trust "Salernitana 2021" per vendere il club campano

Claudio Lotito è finito nel mirino della Procura di Tivoli, aperta un'inchiesta per false fatture. Oltre al presidente della Lazio e senatore di FI, sono coinvolti anche altri sei dirigenti, tra cui anche il dimissionario ds Igli Tare. Sotto la lente dei magistrati - si legge sul Fatto Quotidiano - ci sono gli acquisti di sette calciatori della Salernitana, sempre di proprietà di Lotito. L’indagine nasce da una segnalazione di Bankitalia che risale al 3 novembre 2021. All’epoca Lotito e Mezzaroma hanno fatto confluire la loro partecipazione in un trust chiamato "Salernitana 2021". Che ha il compito di trovare un acquirente per la società appena promossa in Serie A. Alla Guardia di Finanza il compito di verificare che nel trust non siano finite somme di denaro frutto di illeciti. I risultati dell’indagine confluiscono in un'informativa del 28 aprile 2022. Vengono segnalate diverse anomalie e operazioni poco nitide dal punto di vista finanziario.

Il bilancio - prosegue il Fatto - si chiude con un utile di 610 mila. Spicca il caso di Jean-Daniel Akpa-Akpro, oggi 31enne. La Lazio lo compra per 13,4 milioni anche se la sua valutazione è di 600 mila euro. Gli avvocati della Lazio hanno depositato in procura i bonifici per assicurare la validità delle operazioni. I pm di Tivoli hanno replicato alle difese che "ancora nessuna documentazione relativa alle ipotesi di emissione e utilizzazione di false fatture (…) è stata trasmessa nelle successive informative". Tra i casi segnalati c’è anche quello dell’attaccante Mattia Sprocati, nel 2017 passato dalla Pro Vercelli alla Salernitana per 110mila euro e a giugno 2018, dopo una stagione da 12 gol in Serie B, venduto alla Lazio per 3 milioni e girato subito al Parma.