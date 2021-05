Lucas Vazquez tra Real Madrid e Milan, l'offerta dei rossoneri

Il Milan su Lucas Vazquez. Il centrocampista spagnolo è scadenza con il Real Madrid e a fine stagione potrebbe lasciare il club blanco a parametro zero. Secondo As, il club rossonero offre un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione (contro i 2,5 mln percepiti ora). "Non so cosa succederà in futuro, i miei agenti stanno lavorando per il mio meglio. Resterò sempre tifoso del Real", le parole del 29enne giocatore merengue.

L'addio al Madrid è possibile e il Milan può sperare nel colpo low cost: "Sono fortunato di giocare nel Real, club per cui tifavo da bambino. Sia che cambi maglia, o che resti, sarò sempre un tifoso del Real" ha sottolineato Lucas Vazquez a The Athletic.