Lukaku al Chelsea, tifosi furiosi. "F*** Zhang". "Te ne devi andare"

L'Inter ha vinto 2 a 0 l'amichevole contro il Parma, ma a tenere banco al Tardini sono state le proteste dei tifosi nerazzurri contro la società per l'incomprensibile cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Una protesta di quasi 1.000 ultrà per ribadire alla società la grande indignazione per le mosse in uscita del club. Una dura presa di posizione dei supporter che ha puntato ancora il dito contro Steven Zhang e la proprietà dopo gli striscioni già esposti sotto la sede nerazzurra.

Romelu Lukaku (Lapresse)



"Passeranno i giocatori, le annate e le società, ma noi siam sempre qua f*** Zhang". E poi ancora: "Noi non siamo un centro massaggi".

Un grido di disapprovazione da parte di un certo numero di tifosi che non stanno condividendo la linea del club alle prese con una pesante crisi economica. "Ausilio e Marotta siamo con voi per il bene dell’Inter" si legge in uno dei tanti striscioni apparsi durante la partita seguiti da un avvertimento nei confronti della squadra: “Mister e Giocatori avete il nostro sostegno, da voi ci aspettiamo union, sudore e impegno”. In alcuni video apparsi sui social si vedono anche diversi sostenitori nerazzurri che sventolano banconote in segno di protesta contro Zhang: "Devi vendere".