Lukaku, la Curva Nord dell'Inter risponde a Big Rom: "Se hai le palle..."

Lukaku, la Curva Nord dell'Inter risponde a Big Rom

"Romelu Lukaku infame schifoso non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce! Se hai le palle (dubito) vieni al Meazza. Milano ti aspetta", scrive la Curva Nord dell'Inter via social rispondendo alle parole pronunciate da Big Rom nelle scorse ore sul suo addio ai nerazzurri.

Lukaku, 50mila fischietti nerazzurri contro Big Rom a Inter-Roma

Prima di Inter-Benfica, fuori da San Siro, era stato distribuito un volantino da parte degli ultras nerazzurri in vista del match contro la Roma che vedrà Lukaku giocare per la prima volta dall'addio contro Lautaro e compagni: "29 ottobre data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno. Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data; ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell'incontro con la Roma la Nord distribuirà 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di essere trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori".

