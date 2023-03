Lukaku-Inter addio, ma Big Rom resta in serie A: calciomercato rumors

Lukaku-Inter addio? Calciomercato rumors

Romelu Lukaku potrebbe lasciare l'Inter per la seconda volta. L'attaccante belga vorrebbe restare a Milano: a fine stagione (sin qui 5 gol in 19 presenze) tornerà al Chelsea, poi il club nerazzurro dovrà decidere se imbastire una trattativa per il nuovo prestito ma comunque lo farebbe solo a cifre inferiori rispetto a quelle di questa annata.

Lukaku-Inter, Aston Villa alla finestra

Ecco perchè la separazione tra Big Rom e l'Inter è una eventualità decisamente possibile. Il suo futuro? Difficile comunque che torni a indossare la maglia blues. In Inghilterra Lukaku ha degli estimatori, in primis l'Aston Villa che potrebbe presentare un'offerta per comprare il suo cartellino a titolo definitivo.

Lukaku-Inter addio e BIg Rom dal Chelsea alla Roma? Calciomercato rumors

E attenzione però all'intreccio Chelsea-Roma, Abraham-Lukaku che potrebbe portare l'attaccante belga nella capitale. A proposito dell'attaccante inglese (autore l'anno scorso di una grande stagione, mentre quest'anno per lui solo 7 reti e ultimamente si è accomodato anche in panchina in match delicati contro Juventus, ritorno con la Real Sociedad e Lazio) la sua permanenza in maglia giallorossa è tutt'altro che scontata. Secondo calciomercato.com "il Chelsea conserva sempre un diritto di recompra a 80 milioni. Un prezzo ovviamente fuori mercato, ma la priorità di una eventuale trattativa andrebbe coi Blues che nel frattempo tentano ancora Osimhen e che ancora non conoscono il futuro di Lukaku. Il belga potrebbe rappresentare una pedina di scambio da non sottovalutare, anche per la Roma che punterà più sugli ingaggi che sui cartellini visti i paletti Uefa".

Abraham-Roma, club di Premier League pensano a Tammy

Abraham (valutazione della Roma 40-50 milioni) peraltro, stando a queste indiscrezioni è anche nel mirino dello stesso Aston Villa, che guarda a Lukaku, ma ripensa all'attaccante che già giocò con gli Hammers realizzando 25 gol in una stagione. E anche il Manchester United potrebbe entrare in corsa per Tammy se la società giallorossa deciderà di metterlo sul mercato.