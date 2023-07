Lukaku-Juventus, blitz di Giuntoli a Londra. E stringe per un ex Atalanta

Lukaku alla Juventus, Giuntoli in missione a Londra col Chelsea

La Juventus congela per qualche giorno il complesso affare Kessie con il Barcellona (blaugrana chiedono prestito con obbligo di riscatto da 20 milioni, l'ex Milan non convinto di tornare in serie A) e si concentra su Romelu Lukaku. Cristiano Giuntoli vuole accelerare per l'acquisto del belga e, le ultime indiscrezioni dicono che è pronto a farlo anche senza la cessione anticipata di Dusan Vlahovic (Psg interessato, Bayern Monaco più lontano: Harry Kane vicino ai bavaresi, 100 milioni in arrivo al Tottenham): ecco perchè il dirigente della Juve al rientro dagli Stati Uniti è pronto a volare a Londra per stringere l'affare Big Rom. Con Sebastien Ledure e l'entourage dell'ex Inter è tutto abbastanza definito, ma bisogna trovare la quadra con il Chelsea che ha un'offerta da 50 milioni dall'Arabia Saudita (ma Lukaku dice no a un biennale da 100 milioni) e potrebbe lasciarlo partire per 35-40 mln.

Calciomercato Juventus, Castagne nel mirino di Giuntoli

Ma attenzione, secondo quanto riporta calciomercato.com, oltre a Lukaku la Juventus ha messo nel mirino anche Timothy Castagne, il terzino destro belga del Leicester (tre anni all'Atalanta di Gasperini) "è rimasto in cima alla lista degli obiettivi per completare il pacchetto degli esterni: preso Timothy Weah, valutato Andrea Cambiaso, promosso Samuel Iling, l'indicazione di Allegri è quella di avere un esterno più solido ed esperto per aiutare fare da traino insieme a Filip Kostic, ecco perché dopo averlo sostanzialmente bloccato ora si cerca una nuova intesa con il club inglese retrocesso in Championship nonostante i passi avanti effettuati anche in direzione Emil Holm dello Spezia".

Calciomercato Juventus, Bayern Monaco su Szczesny

Il Bayern Monaco pensa al portiere della Juventus e della Polonia Wojciech Szczesny, il club bianconero potrebbe decidere di laciarlo partire davanti a un'offerta da almeno 10 milioni di euro così da liberarsi di un ingaggio pesante (promuovendo Mattia Perin titolare).

Calciomercato Juventus, Zakaria e Luca Pellegrini: le offerte

Su Denis Zakaria c'è il Monaco. Il club francese scatta veloce per il centrocampista svizzero e ha avviato contatti con la Juventus. Il club del Principato vuole battere la concorrenza del Lipsia (mentre il West Ham si è allontanato). I bianconeri chiedono 20 milioni. Fronte Luca Pellegrini: il Nizza ha offerto 8 milioni ai bianconeri e un quadriennale all’esterno, superando la Lazio.