Lukaku-Juventus, pressing del Chelsea: calciomercato, Big Rom ha deciso

Lukaku, l'Arabia Saudita chiama ma Big Rom vuole solo la Juventus

L'Arabia Saudita non molla la presa su Romelu Lukaku: all'ex attaccante dell'Inter è stato offerto un biennale da 100 milioni e 50 milioni andrebbero al Chelsea per il suo cartellino. I blues concluderebbero l'affare. Chi ferma tutto è Big Rom. Il campione belga continua a rifiutare le proposte indecenti che gli arrivano dall'Arabia e non ha intenzione di raggiungere i vari Cristiano Ronaldo, Benzema, Milinkovic Savic, Brozovic e via dicendo che hanno accettato le offerte per lasciare l'Europa.

Secondo il Corriere dello Sport Lukaku vuole solo la Juventus, che tra l'altro offrirebbe al Chelsea meno soldi, circa 40 milionie per giunta prima deve fare una cessione importante: Dusan Vlahovic.

Lukaku-Juventus e il nodo Vlahovic

Un addio tutto da scrivere quello del centravanti serbo ai bianconeri: Psg e Bayern Monaco non affondano il colpo e hanno altri bomber sulla lista, il Real Madrid sembra più propenso a un prestito (cosa che non piace alla Juve). Solo l'effetto domino di una cessione di Mbappè (che non rinnova col Paris Saint Germain e fra un anno sarebbe libero a zero) potrebbe far partite il valzer delle punte. Ma nel frattempo la decisione di Romelu Lukaku è presa: vuole aspettare perché nel suo futuro vede solo i bianconeri.

Lukaku-Juventus, ma attenti a Jonathan David del Lille

E comunque, anche in caso di cessione di Vlahovic, in ottica Juventus attenti alla prima grande alternativa a Lukaku: il 23enne bomber Jonathan David del Lille (24 gol in 37 presenze nell'ultima stagione). "E' uno dei miei migliori amici, mi ha fatto tante domande e se decidesse di venire dovrebbe prepararsi a lavorare tanto qui alla Juventus", ha detto di lui Timothy Weah nel giorno della presentazione come nuovo giocatore bianconero. La Juve tiene poi sotto osservazione Gianluca Scamacca, non abbandona la pista che porta al ritorno di Alvaro Morata. E sta alla finestra per Folarin Balogun: non c'è solo l'Inter sull'attaccante di proprietà dell'Arsenal.

Lukaku: "Non fidarti di nessuno". Enigmatico post social di Big Rom

"Trust nobody", ossia "Non fidarti di nessuno", con accanto le emoticon che indicano il gesto della chiacchiera, il messaggio di Big Rom sui social. Lukaku ha postato una Instagram story poi cancellata, ma non è chiaro chi fosse il destinatario. Nei giorni scorsi, l'ex attaccante dell'Inter aveva postato due frasi in inglese scritte in bianco su sfondo sfumato tra bianco e nero: "Quando l'odio non funziona, cominciano a dire bugie". Il tutto corredato da una emoticon, che ritrae le due dita - indice e medio - disposte a V in segno di vittoria.