Maitland Ward favola: dai film per adulti a Hollywood. "Lo sport.."

Maitland Ward favola: da Disney e Beautiful ai film per adulti. E ora Hollywood la richiama

Maitland Ward (Ashley Maitland Welkos) è un'attrice americana, che ha vissuto una favola. Dopo aver iniziato la sua carriera tra produzioni Disney o soap di successo (Jessica Forrester in Beautiful o Rachel Mc Guire in "Crescere, che fatica!") era approdata ai film a luci per adulti (dove ha vinto molti premi). Ma la sua carriera ha svoltato nuovamente e ora sbarca nella sit com "The big time", alle prese con uno scrittore nerd. "A Hollywood mi avevano messo in una scatola di modellini da cui non potevo sfuggire", ha raccontato.

Però le pellicole a luci rosse hanno costretto "il mainstream ad accorgersi di me" e le hanno "aperto nuove porte e mi ha restituito la mia carriera di attrice". Maitland Ward e lo sport? Vietato parlarne in sua presenza, magari mentre è al lavoro sul set... "Se sto filmando qualcosa - specialmente quando stavo realizzando i miei contenuti - i ragazzi parlavano di sport... e io sono tipo, 'Smettila di parlare di sport. Dobbiamo farlo"