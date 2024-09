Maldini-Arsenal: tutto vero (non è Paolo, ma per in casa Gunners è 'storia' perché...)

Maldini all'Arsenal: non Paolo, nè Daniel. Chi è il difensore Gunners sceso in campo col Bolton

L''Arsenal vince 5-1 contro il Bolton ai sedicesimi di finale di Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese) all'Emirates Stadium e al 70° arriva un cambio che a suo modo fa la storia: esce l'ex difensore del Bologna Riccardo Calafiori ed entra... Maldini.

Non Paolo ovviamente. Nè il figlio Daniel, stella del Monza di Adriano Galliani (lo ha preso in estate a titolo definitivo del Milan) che tra l'altro potrebbe essere convocato da Luciano Spalletti per i prossimi impegni della nazionale italiana in Nations League contro Belgio e Israele.

Si tratta di Maldini Kacurri, 18 anni, difensore centrale albanese. Il nome non è causale: i genitori del giovane talento erano tifosi della leggenda del Milan e del calcio mondiale e hanno questo nome al figlio in suo onore.

Maldini Kacurri, primo giocatore albanese nella storia dell'Arsenal

Si diceva di un esordio storico: Maldini Kacurri è il primo giocatore albanese nella storia dei Gunners visto che l'ex capitano Granit Xhaka, aveva sì origini in Albania, ma ha scelto la nazionale della Svizzera. Stesso discorso per Skhodran Mustafi: l'ex Sampdoria ha giocato per la Germania.