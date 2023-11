Maldini e Massara, colpo di scena: top club di Premier League sull'ex Milan

Paolo Maldini, proposte dall'Arabia Saudita e idea Manchester United

Paolo Maldini in Premier League? Nei giorni scorsi le voci sulle sirena dall'Arabia Saudita per l'ex leggenda e dirigente del Milan (lo cerca l'Al-Ittihad, il club dove in estate è arrivata l’ex stella del Real Madrid Karim Benzema). Ora arrivano spifferi molto forti sul richiamo del campionato inglese per lui e per il suo braccio destro negli anni dietro una scrivania rossonera, Frederic Massara.

Paolo Maldini-Manchester United, il consiglio di Alex Ferguson

Secondo Sun e Telegraph, Paolo Maldini è nel mirino del Manchester United insieme. Alex Ferguson infatti avrebbe consigliato il prossimo patron dei Red Devils Sir Jim Ratcliffe di compiere una rivoluzione nella dirigenza. E come direttore sportivo pare essere in lizza anche Maldini. La lista dei candidati non è per nulla numerosa, stando a queste indiscrezioni, quattro o cinque nomi. Non di più. Vediamo di chi si tratta

Manchester United, Paolo Maldini e la lista ristretta di candidati per i Red Devils

Oltre a Paolo Maldini, il Manchester United guarda a Dougie Freedman del Crystal Palace, Lee Congerton dell’Atalanta e Andrea Berta dell’Atletico Madrid. L'ex bandiera del Milan, a pochi mesi dalla separazione con club di via Aldo Rossi, potrebbe andare nel club dell'Old Trafford con al suo fianco Frederick Massara.

La corsa al Manchester United non è comunque per nulla scontata. Con Jean-Claude Blanc, figura di spicco di Ineos Sport, in corsa per sostituire Richard Arnold nel ruolo di amministratore delegato in vista del prossimo acquisto da parte di Ratcliffe di una quota del 25% dello United, Maldini e Massara dovranno dunque superare una concorrenza di alto livello.