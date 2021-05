Mandzukic-Milan, l'annuncio ufficiale sul futuro dopo il pass Champions

Mandzukic, addio al Milan

Mario Mandzukic lascia il Milan dopo sei mesi. L'attaccante ex Juventus dà l'addio via social a poche ore dalla vittoria sul campo dell'Atalanta che consegna ai rossoneri il secondo posto in classifica e la qualificazione in Champions League assieme a Inter (che sarà testa di serie), Juventus (in seconda fascia) e la stessa Dea. Maldini e Massara andranno nelle prossime settimane a caccia di una prima punta da affiancare in rosa a Zlatan Ibrahimovic: Vlahovic è un sogno (troppo costoso, così come Mauro Icardi), Belotti un'opportunità (se Cairo non tirerà troppo sul prezzo), Giroud un'idea low cost (il 35enne francese lascia il Chelsea a paramentro zero), ma attenzione alle sorprese che riserverà il mercato. Senza dimenticare il sogno Dybala sulla trequarti...

Mandzukic annuncia l'addio al Milan: "E' stato un piacere giocare per questo grande club"

Manduzkic saluta così il club rossonero. "E' stato un piacere giocare per il Milan. Sono grato alla dirigenza per avermi dato l'opportunità di giocare qui, al mister e al suo staff per il loro grande lavoro e ai miei compagni che non sono solo giocatori eccellenti ma anche un grande gruppo di ragazzi. Sono felice di aver contribuito a riportare questo grande club al ritorno in Champions League, il posto a cui appartiene e auguro a tutti, al club e non solo, il meglio per il futuro"