Maradona operato per un coagulo al cervello secondo la stampa argentina

Diego Armando Maradona sara' sottoposto a un'operazione chirurgica per la rimozione di un coagulo dal cervello. Lo riporta la testata TYC Sports. L'allenatore del Gimnasia era stato ricoverato ieri in una clinica di La Plata. Maradona era comparso in pubblico nei giorni scorsi, insieme ai suoi giocatori nel giorno del suo 60esimo compleanno, ma dopo aver trascorso alcuni minuti in campo si era ritirato aiutato dai suoi assistenti. Con la mascherina e il passo incerto, l'ex 'pibe de oro' era entrato in campo dove era stato omaggiato per il suo compleanno, ma era stato visto camminare con grande difficolta'.

MARADONA, MEDICO: 'ALMENO UN ALTRO GIORNO IN OSPEDALE, SOFFRE DI ANEMIA E DISIDRATAZIONE'

La leggenda del calcio argentino Diego Maradona deve rimanere almeno un altro giorno in ospedale perché soffre di anemia e lieve disidratazione. Lo ha detto il suo medico aggiornando sulle condizioni dell'ex campione. "Sta meglio, ma pensiamo che dovrebbe restare un altro giorno", ha detto il dottor Leibarzt Leopoldo Luque alla stazione televisiva TyC Sports. Lunedì il vincitore della Coppa del Mondo 1986 è stato ricoverato all'ospedale Ipensa di La Plata, tre giorni dopo il suo 60° compleanno. "E' stato un periodo emozionante, una settimana un po' difficile per lui", ha detto Luque. "Era sotto forte pressione. Questo gli ha fatto male mentalmente". Maradona è stato assistito da due aiutanti quando è apparso venerdì alla partita di Gimnasia ed Esgrima, la squadra che allena, per ricevere congratulazioni e regali.

Calcio, Maradona ricoverato. Il suo medico: “Ha il cuore spezzato”

Diego Armando Maradona "è malato psicologicamente: questo è il fattore principale che ha portato al suo ricovero. L'ho visto triste. Diego è una persona di cicli: a volte sta molto bene e, a volte, non così bene. Sta giù, non vuole mangiare o parlare. Gli mancano molto i suoi genitori. Il compleanno è stata una data che ha suscitato molte cose. Il suo cuore è spezzato". E' quanto ha dichiarato, al quotidiano argentino Olè, il medico personale di Maradona, ricoverato nel pomeriggio argentino di ieri in una clinica a Rio de la Plata, Leopoldo Luque.