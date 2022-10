Marcell Jacobs corre sulle note dei Maneskin per la campagna Tim

Tim: 'on air' nuovo spot con Marcell Jacobs protagonista

E' on air da oggi il nuovo spot Tim della campagna di comunicazione 'La Forza delle Connessioni' con un testimonial d'eccezione, Marcell Jacobs.

"La storia dell'uomo piu' veloce del mondo, campione olimpico ed europeo dei 100 metri piani, rappresenta al meglio la velocita' della rete mobile di Tim, sicura e affidabile, e l'importanza della connettivita' che aiuta ad avvicinarsi, a superare le distanze, a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre piu' ambiziosi", si legge in una nota della compagnia telefonica. Lo spot, di 30", e' accompagnato dalla hit dei Maneskin 'Supermodel' ed e' in onda sulle principali Tv nazionali e su impianti digitali iconici e d'impatto.

CREDITI

Regia: Roberto “Saku” Cinardi

Casa di produzione: Think Cattleya

GM & Executive Producer: Martino Benvenuti

Direttore della Fotografia: Paolo Caimi

Post produzione: Artificio Post Roma

Agenzia: Havas Milan

Colonna sonora: ‘Supermodel’ dei Måneskin