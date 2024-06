Marta Kostyuk, la principessa ucraina del Roland Garros: doppio da sogno!

Roland Garros 2024, Alacaraz re di Parigi e Sinner numero 1 Atp. Djokovic punta le Olimpiadi di Parigi

Il Roland Garros 2024 va in archivio con alcuni flashback indelebili. Il primo è quello di Carlos Alcaraz trionfatore dello Slam parigino dopo due fantastiche rimonte, sotto 2-1 in semifinale con Jannik Sinner (nuovo numero 1 al mondo e primo italiano a issarsi in cima alle classifiche Atp) e in finale con Zverev, l'erede di Nadal ha ribaltato entrambi i match uscendone trionfatore. Carlito a 21 anni ha vinto 3 Major su 3 superfici diverse: prima di Parigi i trionfi sul cemento dello Us Open e sull'erba di Wimbledon. Gli amnca solo l'Australian per completare tutti e 4 gli Slam. Nel frattempo Novak Djokovic si è operato al ginocchio: partecipare a Wimbledon (dove un anno fa arrivò in finale) sembra difficile, la speranza è di vedere Nole in campo alle Olimpiadi di Parigi. Intanto ha perso la prima posizione mondiale, scendendo al numero 3 (scavalcato anche da Alcaraz): il record di settimane in vetta alla graduatoria del 37enne si ferma quindi per ora a 428.

Carlos Alcaraz (foto Lapresse)



Roland Garros 2024, Iga Swiatek imbattibile e Jasmine Paolini da sogno

Nel singolare femminile, il dominio di sua Maestà Iga Swiatek è stato assoluto. Se n'è resa conto Coco Gauff, battuta nettamente in semifinale e Jasmine Paolini sconfitta nel match decisivo. Ma il Roland Garros della tennista italiana (quest'anno già vincitrice al Wta 1000 di Dubai), nuova numero 7 del ranking mondiale, è un gioiello che ha scaldato il cuore di tutti i tifosi del nostro tennis.

Jasmine Paolini (foto Lapresse)



Marta Kostyuk principessa del Roland Garros: doppio indimenticabile!

Non solo vittorie e sconfitte. Gli occhi dei tifosi del tennis nel corso del torneo sono caduti anche sullla bellissima Marta Kostyuk. La 21enne ucraina ha scaldato la terra rossa del Roland Garros mettendosi in luce nel doppio in coppia con Elena Gabriela Ruse dove ha raggiunto la semifinale perdendo proprio contro le due italiane Jasmine Paolini e Sara Errani (poi sconfitte in finale da Gauff-Siniakova, ma appuntamento alle Olimpiadi di Parigi a luglio per la rivincita, sognando la medaglia d'oro).