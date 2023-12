Masterchef 13 va... in gol, Barbieri: 'Cannavacciuolo vuole soffiarmi Zirkzee'

Masterchef 13 tornano Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. L'intervista ad Affaritaliani.it

Masterchef riaccende i fornelli per una nuova edizione (da giovedì 14 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) di uno dei programmi più cult della tv italiana e mondiale (è presente in 67 paesi con edizioni locali e nel 2024 si salirà a quota 70). Sotto l'albero di Natale, ecco la stagione numero 13 che festeggia il traguardo storico delle 300 puntate. Naturalmente squadra che vince non si cambia, ecco dunque i 3 tenori ai loro posti di comando per il quinto anno consecutivo: Bruno Barbieri (presente in tutte le stagioni), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Già, ma chi è stato il giudice più severo quest'anno? Affaritaliani.it lo ha chiesto ai diretti interessati e Cannavacciuolo-Locatelli senza neanche proferir parola, si sono immediatamente girati verso Barbieri. "Pretendo dopo 13 edizioni di aver davanti delle persone che sappiano perlomeno di esser lì per cucinare o non solo per fare dello show televisivo. Ricordiamoci una cosa... Masterchef è un programma di cucina, quindi vogliamo ci piace vedere sfornellare...", sottolinea Bruno.

Quindi Barbieri 'severo'.. "Come sempre dai, non sono mai cambiato dalla prima edizione".

Cannavacciuolo invece cos'è? "Bravissimo, buonissimo, bellissimo, tutto issimo", dice Bruno. "All inclusive", chiosa Giorgio Locatelli

Invece Locatelli... "L'avvocato, ragioniere, quello che si mette in mezzo quando io e lui litighiamo...", racconta Bruno Barbieri. "Arbitro", sottolinea Cannavacciuolo.

Quindi dobbiamo aspettarci scintille Cannavacciuolo-Barbieri in questa edizione numero 13 di Masterchef? "No, non abbiamo litigato, ci sono delle volte che gastronomicamente la pensiamo in modo diverso. E arriva Locatelli che si mette in mezzo", le parole di Bruno Barbieri.

"La cucina è fatta di emozioni, puoi leggerla in una maniera o nell'altra, ci sono delle divergenze di interpretrazione", la filosofia di Giorgio Locatelli.

Masterchef va in gol: Se poteste portare un calciatore della vostra squadra del cuore nel talent show di Sky chi vorreste?

"Io sono tra Inter e Bologna, perché bolognesi si nasce e interisti si diventa. Porterei l'attaccante rossoblu Zirkzee, perché è olandese, ne sa una più del diavolo, è bravissimo", racconta Barbieri con tutto l'orgoglio per una squadra, guidata da Thiago Motta che sta facendo sognare un'intera città e lotta per un posto in zona Champions League. "E' già del Napoli", aggiunge il tifoso partenopeo Antonino Cannavacciuolo a proposito del 22enne bomber Zirkzee (7 gol e 2 assist in 15 partite sin qui). "E' arrivato stamattina e mi ha detto 'lo abbiamo già comprato noi'. Aspetta...", svela Bruno.

La stella del Bologna Joshua Zirkzee (foto Lapresse)



"Io vorrei Rafael Leao", confessa il milanista Giorgio Locatelli. "Perché? Lui è un fantasista..."

E inoltre... Guarda la video intervista dui Affaritaliani.it a Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo