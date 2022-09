Max Verstappen, pole in Olanda. Leclerc beffato per 21 millesimi. Terzo Sainz

Max Verstappen in pole in Olanda, beffato Leclerc

Super Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio d’Olanda. Il pilota della Red Bull vola sul circuito di casa di Zandvoort, piazzando un super 1’10’’342 e lasciandosi alle spalle il rivale Charles Leclerc, a soli 21 millesimi di distanza con la sua Ferrari. Si tratta della quarta pole per l’olandese. Terzo tempo per l’altra Rossa di Carlos Sainz, seguito da Lewis Hamilton con la Mercedes, mentre Sergio Perez scatterà quinto con l’altra Red Bull dopo un testacoda nell’ultimo tentativo. Sesta posizione per George Russell con la seconda Mercedes. Questa la griglia di partenza del Gran Premio d’Olanda: 1 Verstappen, 2 Leclerc, 3 Sainz, 4 Hamilton, 5 Perez, 6 Russell, 7 Norris, 8 Schumacher, 9 Tsunoda, 10 Stroll, 11 Gasly, 12 Ocon, 13 Alonso, 14 Zhou, 15 Albon, 16 Bottas, 17 Magnussen, 18 Ricciardo, 19 Vettel, 20 Latifi.