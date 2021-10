Mbappè gol e bufera sulla Nations League alla Francia. "Scandalo". Caos Var

Mbappé in fuorigioco in Spagna-Francia di Nations League: gol regolare. Ecco perché

"Francia avanti con scandalo". Il Mundo Deportivo è durissimo sul gol di Mbappè che decide la sfida contro la Spagna (assist di Theo Hernandez) consegnando la Nations League 2021 alla squadra allenata da Deschamps. L'attaccante del Psg è partito chiaramente da posizione irregolare, ma arbitro, guardalinee e Var non hanno ratificato il fuorigioco consegnando rete e trofeo ai transalpini.

Motivo? Il tocco in scivolata del difensore iberico Eric Garcia che cerca di intercettare il passaggio verso Mbappè. Una situazione controversa che, stando al giudizio della direzione di gara, ha rimesso in gioco l'attaccante della Francia essendo giudicata una 'giocata'. Così la stella del Psg da posizione di off-side è stato ritenuto nuovamente in gioco. "L'arbitro ci ha detto che Eric voleva giocare la palla, ma non ha senso", ha spiegato Busquets a fine partita.

Kylian Mbappé (Lapresse)



E in Spagna sui media è montata la protesta. Eduardo Garcia, che conduce "Radioestadio" su Onda Cero ha attaccato: "Che quel gol non sia stato annullato è uno dei più grandi imbarazzi del Var, anzi è l'errore più colossale da quando è stata istituita la figura dell'assistente al monitor. È un fuorigioco da guardalinee, non da Var".