Mbappè, è una Real crisi. Rigore sbagliato e stagione deludente a Madrid. I numeri del mezzo flop

Real Madrid cade a Bilbao e Mbappè sbaglia (di nuovo) su rigore

Quinta sconfitta per la squadra di Ancelotti, seconda nella Liga e quarta nelle ultime sette complessive (pesante lo 0-4 nel Clasico contro il Barcellona, dura la lezione subita al Bernabeu contro il Milan). Ora i blancos sono staccati di quattro punti dal Barcellona (blaugrana però con una partita in più), nulla di irreparabile quando mancano quasi sei mesi alla fine della stagione, ma la strada in questo momento è in salita per i campioni di Spagna e d'Europa che in Champions League hanno il fiatone con soli sei punti in cinque giornate e un ventiquattresimo posto momentaneo che li vede lontanissimi dalla qualificazione agli ottavi e li costringe a lottare per i playoff.

In questa crisi o crisetta del Real Madrid (che in passato ci ha abituato a seconde parti d'annata imperiali) chi sta faticando tanto è l'uomo più atteso: Kylian Mbappè. Il colpo galactico soffiato al Psg lo scorso luglio, l'uomo che Florentino Perez inseguiva da anni, sin qui ha faticato. Nella sconfitta per 2-1 sul campo dell'Athletic Bilbao ha sbagliato un rigore, il secondo nel giro di una settimana dopo quello sul campo del Liverpool nel 2-0 subito all'Anfield Road (e quarto nell'anno solare, sommando altri due errori con la maglia del Psg).

Real Madrid, Mbappè: "Grave errore"

"Risultato negativo. Un grave errore in una partita in cui ogni dettaglio conta. Me ne assumo la piena responsabilità. Un momento difficile, ma è il momento migliore per rischiare la situazione e mostrare chi sono", le parole di Mbappè su Instagram.

"Sicuramente non è al suo miglior livello, ma bisogna dargli tempo per adattarsi. Ha già segnato 10 gol e bisogna dargli tempo per fare meglio. Quando c'è Vini, sono lui a tirare i rigori e li tira bene. I tiratori di rigori sono tre: Mbappé, Bellingham e Vinicius", ha spiegato Carlo Ancelotti.

Mbappè, i numeri in stagione con il Real Madrid

Sin qui in stagione ha segnato 10 gol in 20 partite complessive (con due assist), di cui 8 in 14 presenze nelle Liga (3 su rigore) e 1 in 5 match di Champions League (oltre alla rete in Supercoppa contro l'Atalanta ad agosto). Non numeri da crisi assoluta del gol, ma certamente tutti a Madrid si aspettavano, al di là delle statistiche, un Mbappè più brillante e incisivo al fianco di Vinicius (per il brasiliano 12 reti in 18 presenze con 8 assist tra Liga, Champions e Supercoppa Europea).