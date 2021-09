Megan Fox, trasparenze mozzafiato col suo papino. Giulia Provvedi, che gol!

Megan Fox, abito con trasparenze mozzafiato a fianco del suo "papino"

Megan Fox ha lasciato tutti senza fiato ai recenti Mtv Music Awards. La 35enne attrice si è presentata con un elegante abito trasparente, anzi trasparentissimo. Con lei il fidanzato Machine Gun Kelly, più giovane di lei di quattro anni. "Ho trovato una sirena", ha scritto lui sul suo profilo. "Papino vincerà un VMA", le parole social dell'ex moglie di Brian Austin Green (il David di Beverly Hills 90210: i due si erano conosciuti sul set di Hope and Faith e dal loro matrimonio sono nati tre figli) riferendosi al fidanzato rapper e ai Video Music Awards.

Giulia Provvedi, la Donatella (ex del portiere Gollini) in gol: perizoma e bye reggiseno

Giulia Provvedi fa sognare i suoi fans. La cantante delle Donatella - ed ex fidanzata del portiere Pierluigi Gollini (passato quest'estate al Tottenham, in prestito dall'Atalanta) - si mette in posa per la sua amica Micol Ronchi e posta una serie di foto che scaldano il web: senza reggiseno e con un fantastico perima nero. "Quel pomeriggio in cui la tua amica ti lancia tra le fresche frasche per immortalare attimi di ordinaria libertà Ps : ah si sono in mutande perché ho perso tutti i costumi che avevo portato a Roma", scrive sul post di Instagram.

Britney Spears in doccia: perizoma nero e senza reggiseno

Britney Spears pubblica un video in doccia davvero doc: la cantante è di spalle, senza reggiseno e con un perizoma nero che esalta il suo lato B da sogno (sopra al quale si nota un tatuaggio). A dicembre la pop star americana (interprete di successi mondiali come Baby one more time e Oops i did it again), compirà 40 anni e decisamente è più in forma che mai.

Wanda Nara in piscina: bikini e lato B da standing ovation. Foto-Video

Wanda Nara porta l'estate nei cuori dai suoi follower: "Donde estoy yo siempre es verano", scrive la moglie di Mauro Icardi sul post social che la vede sdraiata in piscina. Bello il suo bikini, strepitoso il lato B. Foto e video che scaldano i follower della soubrette argentina. Una vera propria standing ovation: in un paio di giorni arrivano oltre 600mila like.

Intanto Maurito sta recuperando da un infortunio alla clavicola subito a metà agosto: i tempi di recupero parlavano di 3-4 settimane, quindi se tutto va bene i fans di Icardi potranno rivederlo a breve in campo con la maglia di un Psg ambizioso come non mai.

La squadra francese, dopo gli acquisti estivi di Donnarumma, Messi, Sergio Ramos e Hakimi (che vanno ad aggiungersi a una squadra di stelle che già contava fuoriclasse del calibro di Neymar, Mbappè e Verratti tanto per fare qualche nome), quest'anno punta forte sulla Champions League trofeo che manca nella bacheca del club parigino.