Melissa Satta lato B e bikini in mare, nuove foto infarto. E Berrettini a Cincinnati...

Melissa Satta lato B e bikini da infarto in Sardegna nel mare della Costa Smeralda

Melissa Satta prosegue le sue vacanze in Costa Smeralda: la presentatrice di Sky Sport (reduce dalla stagione alla guida del programma cult Goal Deejay tra calcio e musica) si rilassa nel mare della Sardegna e regala foto spettacolari in bikini. Lato A e lato B fanno sognare i suoi fans che apprezzano e rispondono con like e commenti d'amore per l'ex velina di Striscia La Notizia.

Matteo Berrettini a Cincinnati contro Auger-Aliassime

Intanto dall'altra parte dell'Oceano, Matteo Berrettini porta avanti la sua campagna americana. Dopo il torneo di Toronto (Master 1000 del Canada) dove ha vinto contro il francese Gregoire Barrere in due set e ha poi perso al secondo turno contro Jannick Sinner dando nuovi segnali di crescita nel gioco (che fanno seguito al buon Wimbledon dove è arrivato agli ottavi di finale, perdendo un match lottato contro Carlos Alacaraz), ora il tennista italiano si dirige verso Cincinnati dove è in programma il secondo Master 1000 dell'estate americana. Per lui un sorteggio non semplice al primo turno contro Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 12 del tabellone. Missione non semplice, ma sicuramente possibile per un Berrettini - attualmente al 38° posto del ranking Atp - in crescita di condizione che punta a far bene nell'Open degli Stati Uniti che inizia a fine mese a New York. In caso di vittoria Matteo avrebbe il vincente del derby francese tra Richard Gasquet ed Adrian Mannarino, mentre l'eventuale terzo turno potrebbe essere contro il temibile danese Holger Rune.

