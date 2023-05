Melissa Satta, tacco alto e gonna (color oro!)... euro-gol della showgirl FOTO

Melissa Satta che look! Tacco alto e gonna color oro a Goal Deejay. Le foto

Melissa Satta ha regalato ai suoi fans e agli spettatori di Goal Deeay (programma cult di Sky Sport - in onda ogni venerdì - che abbina reti spettacolari alle colonne sonore più amate del pubblico) il "nuovo look" della puntata.

Tutte le settimane la showgirl dal cuore rossonero (tifosissima del Milan e mercoledì ha sofferto a San Siro - accompagnata dal fidanzato Matteo Berrettini - per il derby di Champions perso 2-0 con l'Inter) mostra nuovi abbinamenti che trovano sempre il consenso dei suoi fans (guarda le foto in gallery).

Melissa Satta, Goal Deejay e... i gol del Milan per la rimonta Champions contro l'Inter

In questo caso (puntata che ha visto ospite il rapper Mecna fresco dell’uscita del suo ottavo lavoro discografico “STUPIDO AMORE”) abbiamo ammirato una Melissa Satta con lunga giacca bianca, camicetta nera, gonna color oro e tacco alto. Il risultato è stato premiato da una standing ovations rappresentata dai tanti like social sul post dell'ex velina.

Aspettando il prossimo look, ma prima sarà tempo di Inter-Milan, derby di ritorno: il Diavolo di Melissa Satta è chiamato a una rimonta difficilissima e contro-pronostico. Tutto lascia pensare che la finale di Istanbul vedrà in campo i nerazzurri contro Manchester City o Real Madrid. Ma chissà che non avvenga un miracolo.

Ricordiamo che la Satta ha fatto fatto una promessa Champions ai tifosi rossoneri (leggi qui)



