Melli, che stoppatona decisiva. Olimpia Milano 2-1 con la Virtus Bologna

Melli, che stoppatona decisiva su Lundberg. Olimpia Milano 2-1 con la Virtus Bologna

“Una partita molto dura. Siamo grati al pubblico che ci ha sostenuto in tutti i momenti difficili. Sono state due partite diverse nel primo tempo abbiamo avuto tutte e due grande facilità nel segnare, nel secondo tempo abbiamo limitato i loro tiri da tre, scoprendoci un po’ sotto canestro. Qualcosa abbiamo concesso ma non gli abbiamo consentito di prendere ritmo al tiro", le parole di Ettore Messina al termine di gara 3 che ha visto l'Olimpia Milano battere la Virtus Bologna 81-78.

"Abbiamo costruito abbastanza buoni tiri in attacco. Non abbiamo avuto grandi percentuali, ma proprio per questo la difesa ci ha aiutato tanto nel secondo tempo. E’ stata una partita con vantaggi sempre minimi, una partita molto difficile da vincere anche se poi alla fine siamo stati sempre in vantaggio tranne in due momenti. Essere sempre stati lì con la testa, possesso per possesso, ha deciso la partita", sottolinea il coach della squadra campione d'Italia.

L'Olimpia Milano ritrova un ottimo Mirotic autore di 21 punti con 6/8 da 2 e 6/6 ai liberi e un Napier decisivo nell'ultimo quarto quando segna 11 dei suoi 14 punti nel suo tabellino con 6 assist. Shavon Shields parte forte, poi trova un paio di canestri pesanti nel finale (15 punti complessivi) e ottimo è l'impatto nel primo tempo di Diego Flaccadori. "In attacco abbiamo costruito 15 assist anche tirando male quindi in realtà la circolazione è stata migliore. Siamo entrati prima e più velocemente dentro i giochi e questo ci ha aiutato", le parole di Messina.

Nicola Miritoc (foto Ipa)



Il capitano Nicolò Melli è stato protagonista di una prestazione straordinaria in difesa (su Shegelia), a rimbalzo (9) e con una stoppata decisiva a 7 secondi dalla fine sull’ultimo tentativo di Iffe Lundberg. "Ha chiesto di marcare subito Shegelia. Direi che difensivamente ha svolto un lavoro eccezionale, poi anche in attacco ha aiutato a muovere la palla, ha rollato profondo. Non c’è dubbio che abbia giocato una partita di grande livello e grande personalità”.

Sull’ultima rimessa assegnato all'Olimpia Milano a due secondi dalla fine Ettore Messina spiega: “Gli arbitri hanno visto il replay e tutti i miei giocatori erano sicuri fosse nostra. Non saprei cos’altro aggiungere. Noi in Gara 1, sull’ultima azione di Napier il replay non l’abbiamo avuto purtroppo”.

Giovedì 13 giugno alle 20,30 gara 4 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna per i padroni di casa è match point scudetto.

E7 EMPORIO ARMANI MILANO-SEGAFREDO BOLOGNA 81-78 (29-25; 46-44; 62-59)

Shabazz Napier (foto Ipa)



OLIMPIA MILANO: Bortolani ne, Tonut 3, Melli 6, Napier 14, Ricci, Flaccadori 12, Hall 5, Caruso ne, Shields 13, Mirotic 21, Hines 2, Voigtmann 5. All. Messina

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 4, Lundberg 11, Belinelli 10, Pajola 7, Mascolo ne, Shengelia 11, Hackett 2, Mickey 17, Polonara, Zizic 2, Dunston 6, Abass 8. All. Banchi

Note: Tiri da 2: MI 23/42, BO 23/39; tiri da 3: MI 6/24, BO 7/20; tiri liberi: MI 17/18, BO 11/12; rimbalzi: MI 34 (Melli 9), BO 32 (Belinelli 5); assist: MI 15 (Napier 6), BO 18 (Pajola 10)