Messi e l'Inter mai così vicini. Si muovono gli sponsor, addio Barcellona

Messi e Inter mai così vicini. Si muovono gli sponsor, addio Barcellona

Leo Messi e l'Inter non sono mai stati così vicini. Il fuoriclasse è in rotta con il Barcellona, Marotta allora tenta con decisione il grande colpo. C'è il nodo legato ai costi, - riporta La Verità - ma sullo sfondo si stanno muovendo due sponsor big, Adidas e Samsung. Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, alla domanda vero che inseguite Messi ha risposto così: "E' un nostro obiettivo". Quello che poteva essere considerato fantacalcio fino a ieri oggi è molto reale, l'avventura di Messi al Barcellona è ai titoli di coda. Messi non è più a proprio agio nel club spagnolo, su tutto pesa la questione legata al legame col presidente Bertomeu, dopo la vicenda della società pagata dal numero uno club perchè creasse e gestisse account social per screditare alcuni calciatori big della squadra, tra cui Messi, e per fargli perdere valore. Beppe Marotta ci sta lavorando seriamente a questa ipotesi, con l'aiuto di due sponsor big come Samsung e Adidas l'affare potrebbe davvero essere possibile. E il sogno di Messi, di continuare a sfidare Cristiano Ronaldo potrebbe concretizzarsi.