Messi via dal Barcellona: derby di sceicchi: Psg ora sfida il Manchester City

"Leo Messi lascerà il Barcellona a giugno: il club non può pagarlo". L'indiscrezione è del conduttore di El Chiringuito tv, Josep Pedrerol. Da settimane gira la voce di un Manchester City pronto a prenderlo a fine stagione organizzando così una 'reunion' calcistica con Pep Guardiola (che ha recentemente firmato il rinnovo di contratto fino al 2023).

Messi-Manchester City e il progetto di 10 anni

Il progetto Messi è ambizioso e sarebbe lungo dieci anni: lo sceicco Mansour, secondo rumors provenienti dall'Inghilterra metterà sul piatto un accordo di dieci anni. Subito con la maglia dei Citizen, poi quando Messi (classe '87 ha 33 anni) scadrà di forma potrà trasferisi in uno degli altri club gestiti dalla stessa proprietà del City. Negli Stati Uniti al New York City Fc, in Australia al Melbourne City o magari Giappone allo Yokohama Marinos. Poi a fine carriera farebbe l'ambasciatore mondiale del gruppo.

Messi-Psg, Neymar chiama la Pulce a Parigi

Ma attenzione al Psg. Neymar aveva mandato un segnale alla Pulce: "La cosa che desidero di più è tornare a giocare con Messi. Il prossimo anno dobbiamo farlo di sicuro". Andrà in gol l'assist al campione argentino, 'separato in casa' al Barcellona, dell'attaccante del Paris Saint Germain? Neymar è intervenuto ai microfoni di Espn in occasione della sfida di Champions League vinta 3-1 dal Psg all'Old Trafford contro il Manchester United. I due fuoriclasse hanno giocato insieme al Barcellona dal 2013 al 2017 e la scadenza di contratto della 'Pulce' a fine stagione potrebbe forse unire nuovamente le strade dei due talenti sudamericani.