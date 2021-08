Messias-Milan, è fatta: da fattorino a "numero 10" del Diavolo

Milan-Messias, i rossoneri avrebbero chiuso per il prestito oneroso con diritto di riscatto da 5-6 milioni di euro

Il Milan dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, che svincolato si è trasferito all'Inter, è alla spasmodica ricerca di un trequartista per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Ibrahim Diaz si è conquistato il posto da titolare ma con la qualificazione in Champions League gli impegni si moltiplicano e serve una rosa più ampia. Il club di via Aldo Rossi sperava di chiudere la questione prima dell'ultimo giorno di mercato ma dopo una serie di no oggi il primo obiettivo per i rossoneri è diventato Junior Messias del Crotone.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore i dirigenti del Milan e quelli del club calabrese hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in rossonero del 30enne brasiliano, la cui storia ha commosso tutta l'Italia. Si parla di un prestito oneroso da circa 3 milioni di euro con diritto di riscatto da 5-6 milioni.

Faivre-Milan, altro no del Brest. C'è stato anche un tentativo per Miranchuk

Il motivo per cui il Milan ha virato con forza su Messias è per la difficoltà ad arrivare a Faivre del Brest. Il giocatore classe '98 si è rifiutato di partecipare alla trasferta contro lo Strasburgo pur di diventare rossonero ma il club francese non molla sua posizione e, anzi, alla luce di tale comportamento ha deciso di non fare sconti al Diavolo. Il Brest ha rifiutato l'offerta da 12 miloni di euro più bonus e data la scadenza ravvicinata del mercato il Milan si è concentrato su altri obiettivi. Il ds Maldini ha chiesto informazioni all'Atalanta per Miranchuck ma in serata è arrivata l'accelerata su Messias, il cui passaggio in rossonero potrebbe essere finalizzato entro la chiusura del mercato.