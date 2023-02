"Mi ha preso a schiaffi". Castrovilli, Miss Italia e l'incubo gol annullato

L'incubo di Castrovilli, ne fa le spese Miss Italia: "Mi sono spaventata"

Gaetano Castrovilli e quel gol annullato contro la Juve all'ultimo minuto per un fuorigioco millimetrico. Il centrocampista della Fiorentina quella frustrazione per la gioia strozzata in gola dal Var, se la è portata anche a casa e quella notte ha avuto un incubo. "Stanotte Gaetano pensava alla Var e al gol annullato, e mi ha dato due schiaffi nel sonno. Pensava fossi l’arbitro", scrive lei, "basita e senza parole", in una storia su Instagram dai toni che volevano essere ironici. Un racconto curioso - si legge sul Corriere della Sera - che la Miss Italia 2016 arricchisce di particolari. "Mi ha fatto male? Sì", ammette secca. "Mi sono spaventata? Ancora di più. Ma ti amo lo stesso", aggiunge rivolta al marito, presunto sonnambulo.

Interpretare i sogni - prosegue il Corriere - è materia difficile. Lo è meno leggere tra le righe di un post ironico e spiegato meglio in serata. "Voleva essere solo una storia divertente... ma a volte dimentico il contorno" (riferendosi ai commenti al veleno al suo post) e trovare una critica, neanche troppo sottile ma scherzosa, alla decisione di Fabbri di annullare la rete di Castrovilli per fuorigioco. "Con Gaetano ci siamo fatti una risata, credo sia successo a tanti". Rachele mette così a tacere le polemiche. Il centrocampista della Fiorentina sta vivendo un momento complicato, dopo quasi due anni fermo a causa di vari infortuni e dopo aver perso anche la Nazionale, Castrovilli sognava il riscatto, ma era solo un incubo.