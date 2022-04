Michel Platini denuncia Gianni Infantino: nuova bufera nel mondo del calcio

Michel Platini, ex calciatore della Juve ed ex Presidente della Uefa (Lapresse)

L'ex presidente della Uefa accusa anche Marco Villiger

Michel Platini ha denunciato Gianni Infantino, Presidente della Fifa, per traffico di influenze illecite. La denuncia risale allo scorso novembre, ma l’ex juventino l’ha resa noto solo ora, spiegando che riguarda anche Marco Villiger, ex direttore dei servizi legali per conto della Fifa, in qualità di "complice". La denuncia di Platini è stata presentata alla Procura di Parigi, con riferimento a tre incontri che sarebbero avvenuti tra il 2016 e il 2017 tra Infantino e l'ex procuratore generale svizzero Michael Lauber, incaricato delle indagini sulla Fifa per il periodo tra il 2015 e il 2019.

Le vicissitudini legali dell'ex Pallone d'Oro bianconero

Michel Platini, che da calciatore della Juve vinse per tre volte di seguito il Pallone d’Oro, nel 2015 è stato squalificato per otto anni (poi ridotti a quattro) con l’accusa di aver percepito dei soldi dall’allora Presidente Fifa Sepp Blatter come compenso per le sue consulenze. Costretto a dimettersi dalla presidenza della Uefa, Platini nel 2018 è stato assolto dalla giustizia svizzera, che non ha ravvisato reati nella sua condotta.

