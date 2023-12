Milan d'Arabia, Cardinale vende a Investcorp e torna Maldini? E Pif... La verità

InvestCorp torna a pensare al Milan? Il fondo del Bahrein che già in passato provò l'assalto al club rossonero ai tempi della vendita di Elliot a RedBird (e che un anno fa guardò anche all’Inter di Steven Zhang senza però affondare il colpo) si butta nuovamente sul Diavolo? Con una quota di minoranza al fianco di Gerry Cardinale o addirittura in uno scenario d'acquisto del Milan con Paolo Maldini nuovamente dirigente? In questo quadro, vanno ricordate le indiscrezioni del Sole 24 Ore (a firma Carlo Festa) - da cui è nato tutto - secondo cui la compagine azionaria del Milan resta ben salda in mano a RedBird ed al suo fondatore Gerry Cardinale. Quest'ultimo, però, stando a questi rumors sta sondando potenziali, nuovi investitori (tanto statunitensi quanto, soprattutto, dell'area del Golfo Persico), interessati ad iniettare 'equity', ovvero propri capitali, nei veicoli di controllo del club di Via Aldo Rossi. Queste le voci delle scorse ore.

A cui vanno giunte le indiscrezioni (by Maurizio Pistocchi) che danno anche il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, Pif (quello che controlla il Newcastle per capirci) che guarda alla serie A e a Milano - Milan o Inter - in particolare.

E l'apertura di Qs di queste ultimissime ore: "Dagli arabi a Investcorp: tutti cercano questo Milan" scrive il quotidiano sportivo con foto di Gerry Cardinale e... Paolo Maldini. E scrive il numero uno di RedBird "da tempo è alla ricerca di nuovi soci investitori da affiancare a RedBird, per “immissione di nuovi capitali“: lo scorso 11 novembre l’ad Giorgio Furlani non era a Lecce per il match di campionato, ma a Dubai dove è stata inaugurata un’Academy rossonera. E negli stessi giorni Cardinale si trovava a Ryad pare per incontrare i vertici di Pif (fondo dell’Arabia Saudita). Lo stesso ex banchiere di Goldman Sachs, secondo fonti finanziarie, avrebbe già parlato con possibili investitori non solo nel Golfo Persico, ma pure a New York. Compresi gli uomini di Investcorp provenienti da Abu Dhabi". Viene poi ricordato un particolare che non è un dettaglio comunque: "RedBird non ha fretta, né scadenze imminenti visto che il prestito da 600 milioni di Elliot (con interessi al 7%) su una acquisizione del club per un valore complessivo di 1.2 miliardi, ha scadenza fra due anni"

"Non pare che Redbird ad oggi voglia disimpegnarsi del tutto, però di fronte ad un’offerta di 1,2-1,4 miliardi anche Gerry Cardinale potrebbe vacillare", conclude il QS.

Sul fronte delle voci Milan-Investcorp (società del Bahrein che fa capo al presidente Mohammed Alardhi banchiere e imprenditore omanita, ex pilota militare della Royal Air Force of Oman, ex presidente della Banca nazionale di Oman), comunque stando a quanto filtra il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale non ha mai incontrato nessuna persona riconducibile ad InvestCorp. Non sono poi in previsione incontri in questo senso e qualunque idea che preveda un'evoluzione in questa direzione è priva di fondamento.