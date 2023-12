Milan, fondo Pif e Investcorp: assalto al club di Gerry Cardinale. E Maldini..

Milan-Cardinale, fondo Pif (Arabia Saudita) guarda al club rossonero e ai nerazzurri

Le indiscrezioni su Investcorp come socio di RedBird per il Milan? Non dimentichiamo quelle del fondo Pif che guarda con interesse al club rossonero e all'Inter. Secondo quanto riportato da Maurizio Pistocchi su Twitter nei giorni scorsi, "il fondo sovrano dell’Arabia Saudita guarda con interesse a due club della Serie A: l’Inter, per la quale si attende l’evoluzione della situazione, legata al rifinanziamento del bond Oaktree di 275mln€ in scadenza a febbraio2024, e il Milan, per il quale, guarda caso, c’è una richiesta di 1.4mln€".

Gerry Cardinale ha incontrato il fondo Investcorp? Socio del Bahrein per il Milan?

Torna a circolare il nome del fondo del Barhein Investcorp in orbita Milan? Lo scrive Il Sole 24 ore spiegando che si tratta di una sitazione diversa da due anni fa, quando il fondo era interessato alla acquisizione della maggioranza del club rossonero prima che finisse poi nelle mani di RedBird e di Gerry Cardinale. Ora, stando al quotidiano milanese, lo stesso ex banchiere statunitense di Goldman Sachs sarebbe invece stato "impegnato in questo ultimo mese a sondare con maggior decisione potenziali investitori, sia americani sia soprattutto dell’area del Golfo Persico, interessati a iniettare equity (cioè capitali propri) a monte del club rossonero".

Secondo questi rumors tra i potenziali interessati è rispuntato il fondo del Bahrein: al di là dei "no comment" di circostanza, Il Sole 24 Ore scrive che "ci sarebbero stati colloqui tra esponenti di RedBird e alcuni manager di Investcorp". L’obiettivo sarebbe, appunto, quello di "fornire capitali aggiuntivi da iniettare al vertice della catena di controllo milanista a fianco di quelli già versati da altri sottoscrittori del fondo costituito da RedBird".

Perché RedBird starebbe pensando a soci di minoranza? Gerry Cardinale "non ha fretta né scadenze imminenti visto che le linee di debito di 600 milioni di euro (con interessi al 7%) fornite da Elliott, su una acquisizione del Milan del complessivo valore di 1,2 miliardi, hanno ancora davanti a sé due anni prima del rimborso" continua Carlo Festa. Ma l’obiettivo sarebbe quello di "riuscire a rimborsare prima della scadenza parte del debito verso il fondo della famiglia Singer, senza contare che qualcuno degli attuali quotisti del fondo RedBird potrebbe voler uscire prima del tempo e monetizzare l’investimento".

Milan-Investcorp e... Paolo Maldini

Addirittura invece secondo il giornalista Stefano Donati di 'TeleLombardia', Investcorp, fondo del Bahrein, vorrebbe entrare nel club rossonero non solo come socio ma dalla porta principale e avrebbe avuto contatti con Paolo Maldini ("Ecco perchè sono stato licenziato da Gerry Cardinale", qui le dichiarazioni dell'ex ds rossonero dei giorni scorsi) per rimetterlo a capo dell'area tecnica del Diavolo qualora l'operazione di acquisizione dovesse andare in porto. Una ricostruzione suggestiva che però al momento non trova conferme.