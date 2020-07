Milan, Arnault fa sul serio. 1 mld ad Elliott, Braida ds e Allegri in panchina

Il Milan gioca su due campi. Da una parte c'è la squadra di Pioli intenzionata a conquistare un piazzamento in Europa per la prossima stagione e dall'altra c'è la trattativa per la vendita del club, tra Singer che rappresenta il fondo Elliott, attuale proprietario della società rossonera e Bernard Arnault, patron di Lvmh che è sempre intenzionato all'acquisto. Sarebbe in programma - si legge su Repubblica - addirittura un incontro a breve per riaprire la trattativa interrotta per l'emergenza Coronavirus.

Rispuntano adesso le voci dell'interessamento di Arnault, e il succo è sempre lo stesso. Il business principale è legato al potere commerciale e mediatico del calcio e al marchio della squadra italiana più titolata al mondo, nella città della moda e del lusso. Quello parallelo nasce dall’apertura del Comune al nuovo stadio a San Siro: è un pallino di Elliott e del presidente milanista Scaroni, ma con gli annessi spazi commerciali intriga qualsiasi potenziale acquirente, a maggior ragione se del settore che ha appunto in Milano un centro strategico. Anche cifre e nomi resterebbero gli stessi: poco meno di un miliardo di euro per chiudere l’operazione, l’ex ds rossonero dei tempi d’oro Braida uomo mercato, Allegri primo obiettivo per la panchina.