Milan choc, Tomori: infortunio più grave del previsto. Rischia lungo stop

Milan choc, Tomori: infortunio muscuolare più grave del previsto

Milan, l'esito delle visite di Fikayo Tomori porta una brutta notizia. Il difensore inglese, infortunatosi durante la partita con la Salernitana si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro.

Tomori infortunio muscolare, quanto starà fuori il difensore del Milan

A questo punto Tomori rischia un lungo stop: più delle 4 settimane inizialmente previste, il difensore del Milan potrebbe restare fuori anche fino a due mesi.

La squadra rossonera è in emergenza totale nel reparto centrali: sono fuori anche Malick Thiaw (rientro a febbraio), Pierre Kalulu (tra febbraio e marzo). Prossimamente dovrebbe rientrare il giovane difensore Marco Pellegrino (fuori da quasi due mesi, si infortunò col Napoli).

Milan infortuni, difesa a pezzi

Al momento a disposizione di Stefano Pioli (qui la situazione della panchina rossonera) ci sono Kjaer, il 18enne Simic e Theo Hernandez che ultimamente ha dovuto adattarsi in mezzo, lasciando la fascia sinistra. Inutile dire che a gennaio probabilmente il Milan cercherà di fare un paio di colpi in difesa (uno potrebbe essere low coast, col rientro di Matteo Gabbia dalla Spagna). Ma la cosa principale a questo punto sarà prima di tutto trovare una soluzione a questi ko (30), in gran parte muscolare (22) che stanno tormentando la squadra rossonera da inizio stagione.