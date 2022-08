Milan closing, New York Yankees e LeBron James con RedBird di Cardinale

Milan - NY Yankees e un fondo di Los Angeles (con LeBron) investono con RedBird

I New York Yankees e il fondo Main Street Advisors investiranno nel Milan: secondo il Financial Times, RedBird di Gerry Cardinale trova nuovi soci e di primissimo piano in vista del closing da 1,2 miliardi di euro con Elliott. L'accordo con la franchigia americana di baseball e il fondo con sede a Los Angeles che ha tra i suoi investitori anche LeBron James (oltre al produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake) potrebbe essere annunciato già nella giornata di mercoledì assieme al closing del Milan. Il "business commerciale di Gerry Cardinale - spiega il FT - di atleti e celebrità di alto profilo ha contribuito a facilitare l'accordo con Main Street; LeBron, Iovine e Drake sono investitori passivi nel Milan attraverso il fondo e non hanno preso partecipazioni dirette".

Milan closing: Gerry Cardinale e Lebron James

LeBron James e il socio Maverick Carter avevano già relazioni d’affari con Gerry Cardinale: RedBird è azionista del loro gruppo mediatico, SpringHill, e sono già impegnati in quote di minoranza nel Fenway Sports Group, che controlla il Liverpool e i Red Sox.

Milan closing: Gerry Cardinale e gli Yankees

Gerry Cardinale conosce bene gli Yankees, avendo lavorato con loro negli anni alla Goldman Saches, oltre a essere stato uno dei primi investitori nella creazione del canale sportivo regionale della squadra di baseball, lo YES Network. Il Financial Times sottolinea che nell'accordo rientrerà anche la trasmissione delle partite del Milan sul canale.

Gli Yankees "sono tra i più grandi brand di sport al mondo" e i suoi proprietari, dopo aver acquisto il Club nel 1973 per 8.8 milioni di dollari, lo gestiscono con un valore stimato da Forbes di 6 miliardi di dollari; fanno già parte del gruppo di investimento del Manchester City, essendo co-proprietari del New York City FC.

Da capire a quanto ammonterà la partecipazione degli Yankees e di Main Street nel Milan.