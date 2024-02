Monza-Milan 4-2, addio sorpasso alla Juventus e speranza di rincors scudetto all'Inter!

Il Monza batta il Milan per 4 a 2. Ad aprire le marcature è stato Pessina su rigore al 45esimo minuto. Il raddoppio arriva con Dany Mota al 51esimo minuto. Al 64esimo minuto accorcia le distanze per il Milan Olivier Giroud. Il gol del momentaneo pareggio arriva all'88esimo minuto con Pulisic. Ma negli ultimi minuti arriva il gol per il Monza con Bondo al 90esimo e quello di Colombo al 95esimo minuto.

Il Milan con questa sconfitta resta al terzo posto con 52 punti, non sorpassa la Juventus, chiude ogni speranza di rimonta scudetto nei confronti dell'Inter e sul fronte zona Champions vede il Bologna (quinto) avvicinarsi a meno 7. Il Monza è undicesimo in Serie A con 33 punti.

Milan crolla a Monza. Pioli: "Turnover? Pulisic stanco. Leao problemi al polpaccio. Sconfitta che fa male"

"Abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita. Abbiamo dimostrato di avere le qualità per riprenderla, dopo il 2-2 dovevamo essere più lucidi - le parole dell'allenatore del Milan -. È stata una serata dove abbiamo sbagliato troppo", le parole di Stefano Pioli dopo la sconfitta sul campo del Monza. Sul turnover l'allenatore rossonero spiega: "Ieri Pulisic non si è allenato perché era ancora stanco e Leao doveva giocare, ma ha interrotto la rifinitura e non se la sentiva per un risentimento al polpaccio. È una sconfitta che fa veramente male per come è arrivata. Serata storta veramente".

"Nel primo tempo la squadra doveva essere più veloce, il Monza ci ha aspettato e si è messo dietro: per dare ritmo bisogna essere in due - sottolinea l'allenatore del Milan, Stefano Pioli ai microfoni di Dazn -. Ma sicuramente la palla poteva viaggiare più velocemente ma avevamo trovato delle buone situazioni senza riuscire a incidere. La partita è cambiata molto in peggio per noi dall’interruzione all’espulsione… Tutti quegli episodi in cui una squadra come la nostra doveva essere più attenta e lucida".

Sul gol del 3-2 segnato da Bondo che ha affondato il Milan. "Mancava un centrocampista in quella situazione, ma una volta che sei in parità non devi andare al raddoppio e devi lasciare qua l’uno contro uno. Andando al raddoppio lasci libero fuori area l’uomo che ha trovato il gol della domenica…".

Sugli errori di Thiaw e di Jovic (espulso). "Sono errori pesanti, dovevamo fare meglio tutti. Una sconfitta che ci fa male, che ci deve far lavorare meglio".

Un Milan che subisce troppi gol in trasferta. "Abbiamo dimostrato che quando lavoriamo bene di squadra possiamo difendere anche bene. Il gol loro nasce addirittura da un rinvio del portiere avversario, sono errori che bisogna cercare di lavorare. I troppi gol subiti fuori casa è un qualcosa da migliorare".

Ogni speranza di rincorsa scudetto all'Inter si chiude definitivamente a Monza, al Milan resta solo il sogno Europa League? "Tutte e due le competizioni devono essere la nostra motivazione. Ci siamo fermati in campionato e non doveva succedere. Il terzo posto non è ancora così solido, il secondo posto non è così lontano. Dobbiamo riscattarci dopo questa brutta prestazione".

Monza affonda il Milan. Palladino: "Dedicata a Silvio Berlusconi"

"Una partita in cui è stato emozionante tutto: bello vedere i ragazzi che ci credevano prima della partita, come si sono allenati in settimana. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte e che arrivava a Monza con determinazione per cercare il secondo posto, la squadra ha fatto una partita strepitosa sotto tanti aspetti: quello tecnico e quello fisico, ci hanno messo intelligenza e pazienza e sono stati bravi nella fase di non possesso", le parole di Raffaele Palladino a Dazn dopo la vittoria del suo Monza per 4-2 sul Milan. La dedica dell'allenatore del Monza: "Al nostro grande presidente Silvio Berlusconi, sarebbe stato felice di vedere come i ragazzi hanno lottato contro il 'suo' Milan. Siamo felici ma dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso di crescita".