Milan disastro con l'Udinese (ma il rigore non c'era). Pioli: "Fischi giusti"

Milan-Udinese 0-1, Pereyra affonda il Diavolo. Pioli: "Fischi meritati"

Il Milan crolla in casa con l'Udinese (decide un gol di Pereyra su rigore), non riuscendo riesce a rispondere all'Inter (2-1 in casa dell'Atalanta), precipitando a meno 6 dai nerazzurri. Una sconfitta che fa male per la squadra di Stefano Pioli, che prosegue la sua striscia nerissima iniziata dopo la sosta: ko a San Siro con la Juventus (gol dell'ex di Locatelli, ma deviazione decisiva di Krunic), al Parco dei Principi di Parigi contro il Psg (3-0), pari a Napoli (dopo essere stati avanti 2-0) e ora questo 0-1 a favore dei friulani a San Siro che apre la crisi del Diavolo.

A fine gara sono piovuti fischi dagli spalti e in particolare dalla Curva Sud. "I fischi dei tifosi sono giusti, soprattutto al mio indirizzo", ha detto Stefano Pioli a Sky. Poi in sala stampa rispondendo a una domanda ha ribadito il concetto: "Stasera meritiamo e merito i fischi. Poi penso che non vedano l'ora di riabbraccarci ancora". Intanto l'Inter si allontana: "Non volevamo questa distanza, ma il campionato è lungo", le parole di Stefano Pioli a Dazn.

Milan ko con l'Udinese, Pioli sulla prestazione: "Non all'altezza"

"Non abbiamo fatto la partita che potevamo e volevamo fare - ha detto il tecnico del Milan a Sky -. Più è andata avanti più abbiamo perso lucidità e qualità. In altre situazioni in cui non erano arrivati i punti le prestazioni c'erano state, stasera no. Ci preoccupano sia i risultati sia la prestazione. Non è andata come doveva, sapevamo che poteva essere una sfida pericolosa e rognosa, ma non può essere una scusante. È stata una prestazione non all'altezza, ora dobbiamo subito invertire la rotta"

Milan-Udinese moviola. Marelli (Dazn): "Rigore Ebosele-Adli non andava fischiato"

Una brutta serata per il Milan e per i rossoneri piove sul bagnato (letteralmente, si è giocato sotto un diluvio): l'episodio che ha cambiato la partita è stato il rigore trasformato da Pereyra al 62° per un contatto tra Ebosele e Adli. Un penalty che sul momento ha lasciato molti spettatori perplessi. Come loro anche l'ex arbitro Luca Marelli, che nella sua moviola in diretta su Dazn, ha espresso tutte le sue perplessità sulla decisione dell'arabitro Sacchi: "Rigore che non mi piace e che non andava fischiato. Quello che andiamo a vedere è l'intervento di Adli rischioso, ma il piede di Adli si appoggia davanti al piede destro di Ebosele. Forse tocca la punta, ma contatto troppo lieve. Perché il VAR non è intervenuto? Essendoci stato un minimo contatto, valutato in campo dall'arbitro, si è ritenuto di non intervenire".

Pereyra spiazza Maignan su rigore (foto Lapresse)



Milan, Pioli su Jovic

Male Jovic, schierato dal primo minuto al fianco di Giroud (comunque non certo migliore la prestazione di Okafor che ha sostituito il serbo nella ripresa). "E' una punta brava a fare la sponda e smistare per gli altri. Nel primo tempo dovevamo aprirli un po' di più. E' anche la prima partita che gicoa dall'inizio e non penso che abbiamo perso e giocato male per colpa Jovic. Oggi abbiamo giocato male tutti. Oggi volevamo giocare con le due punte e alcune cose ci sono venute bene ma molte altre molto meno bene. Più la partita è andata avanti più abbiamo perso fiducia e qualità", le parole di Pioli a Sky. E sul tema a Dazn aveva spiegato: "Se avessi avuto a disposizione Pulisic e Chukwueze non avrei cambiato nulla. Avendo solo Romero e non avendo cambi, credevo che metter due punte vicine poteva darci più soluzioni. Poi l'ho cambiato perché c'era l'occasione di aprire la loro difesa con Okafor".

Rafael Leao (foto Lapresse)



Milan, Theo Hernandez ko prima dell'Udinese. Pioli: "Botta alla caviglia". Krunic "fastidietto"

Milan falcidiato dagli infortuni. Contro l'Udinese oltre agli assenti annunciati (Sportiello, Kalulu, Kjaer e Pellegrino in difesa, Pulisic e Chukwueze davanti, senza ovviamente contare Bennacer), si è aggiunto all'ultimo momento anche Theo Hernandez: "Oggi non era precuazionale, ha preso ieri una botta alla caviglia e spero che due-tre giorni bastino per recuperare", ha spiegato Pioli a Dazn. Dunque l'augurio rossonero è di rivedere Theo Hernandez in campo martedì contro il Psg in un match di Champions fondamentale per il destino europeo dei rossoneri (Milan a 2 punti, Borussia Dortmund-Newcastle a 4 e aris Saint Germain a 6). A fine primo tempo è uscito anche Krunic (poco brillante in mezzo al campo) e pure Rade c'è stato qualche problemino anche se non sembra particolarmente grave: "Ha avuto un fastidietto. Un po' un fastidietto, un po' l'ammonizione, ho preferito non rischiare", le parole dell'allenatore milanista in sala stampa.

Milan-Udinese (0-1). Tabellino del match



La festa dei giocatori dell'Udinese dopo il gol di Pereyra (foto Lapresse)



Marcatori: 63' Pereyra su rigore (U)

Milan (4-4-2): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah (81' Romero), Krunic (45' Adli), Reijnders (67' Loftus-Cheek), Leao; Giroud, Jovic (45' Okafor). A disp.: Mirante, Nava, Pobega, Jimenez, Simic, Bartesaghi. All.: Pioli

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy (84' Ferreira), Samardzic (78' Thauvin), Walace, Payero (72' Lovric), Zemura (84' Kamara); Pereyra; Success (84' Lucca). A disp.: Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Zarraga, Quina, Akè, Tikvic, Camara, Pafundi. All.: Cioffi

Arbitro: Sacchi di Macerata

Ammoniti: 19' Krunic (M), 54' Perez (U), 55' Kabasele (U)

Recupero: 1' 1T, 8' 2T

Costacurta: "Milan? Prestazione piatta con l'Udinese"

"Con l’Udinese è stata davvero una prestazione piatta: quella di oggi preoccupa molto di più. Nella fase offensiva non hai nulla. Per fortuna che c’è Leao che ogni tanto si inventa qualcosa", le parole di Billy Costacurta a Sky dopo la sconfitta del Milan per 1-0 contro la squadra allenata da Cioffi.