Milan in Europa League dopo 24 rigori. Pioli: "Emozioni fortissime"

Milan in Europa League, Pioli: "Vittoria meritata, nei supplementari ci credevo. Emozioni fortissime"

"I rigori sono una lotteria, ma i ragazzi se la sono meritata per lo sforzo, per tutto il lavoro che è stato fatto. E' ovvio che sono soddisfatto", ha detto l'allenatore rossonero Stefano Pioli dopo la vittoria per 11-10 nei playoff di Europa League del Milan contro il Rio Ave. "Ero stato sempre sicuro che i ragazzi potessero ribaltare il risultato. Poi nei rigori loro hanno avuto tre volte la possibilità di chiuderla, la speranza c'era. Sarebbe stato un peccato, era il primo obiettivo stagionale di un percorso iniziato l'anno scorso. I ragazzi sanno meglio di me che ci sono situazioni in cui bisogna essere più efficaci. La fatica si inizia a sentire, questo è un grande risultato". Ora avanti così: "I risultati positivi aiutano a recuperare prima. Il gruppo non sarà mai più un problema, questo è un gruppo che lavora bene, sta bene. Non pensiamo di essere i migliori al mondo o in Italia, puntiamo ad essere competitivi ai massimi livelli, si può migliorare". Sul rigore sbagliato da Colombo. "A Lorenzo ho dato una pacca sulla spalla, gli ho detto che è merito suo se abbiamo preso il rigore al 120', ha fatto una spizzata giusta. Per lui è stata una palestra importante".

"E' difficile controllare le emozioni in quel momento, siamo passati dal poterla vincere a poterla perdere in un attimo - le parole in conferenza stampa - Questa è la lotteria dei rigori, le emozioni sono state fortissime, la gioia è di aver superato un'avversaria difficile e di aver raggiunto un primo obiettivo stagionale per noi importante, tanta soddisfazione, non si vince mai senza saper soffrire, siamo stati bravi mentalmente, siamo una squadra giovanissima, qualcuno è alla prima esperienza in Europa. Sono molto soddisfatto del risultato finale".

Rio Ave-Milan 2-2 (10-11 dcr)

Rio Ave (4-2-3-1): Kiszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Monte; Tarantini (30' st Jambor), Filipe; Piazon, Lopes (21' st Geraldes), Carlos Mané (4' sts Gabrielzinho); Moreira (41' st Gelson Dala). A disp.: Vieira, Pedro Amaral, Meshino, Pereira. All.: Mario Silva.

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie (1' sts Tonali), Bennacer; Castillejo (1' st Diaz), Calhanoglu, Saelemaekers (5' pts Colombo); Maldini (22' st Leao). A disp.: Tatarusanu, A.Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Krunic. All.: Pioli.

Marcatori: 51′ Saelemaekers, 72′ Geraldes, 92′ Gelson, 120′ Calhanoglu

Ammoniti: 15′ Borevkovic , 41′ Moreira, Santos, 61′ Theo Hernandez, 64′ Augusto, 68′ Tarantini, 97′ Leao

Espulsi: 121' Borevkovic