Champions League rosso…nera: follia Theo, Milan fuori

Champions League, Milan eliminato dal Feyenoord

Il Milan viene eliminato dalla Champions League dal Feyenoord al termine di una partita che lascia i rossoneri con l'amaro in bocca. Andati in vantaggio infatti già al primo minuti di gioco la squadra di Conceicao paga l'espulsione di Theo Hernandez, già ammonito, e punito per una simulazione in area con il secondo giallo.

Il Milan esce quindi, con un danno anche economico da almeno una decina di milioni di euro ma soprattutto con la sensazione di essere superiore all'avversario ma di non aver messo in campo la giusta grinta e qualità. Soprattutto ripensando alla gara di andata, in Olanda, davvero negativa per Maignan e compagni, apparsi abulici e spenti.

Oggi invece l'approccio è stato differente. Il Milan gioca con i "Fab Four", Pulisic, Felix, Leao e Gimenez ed al primo minuto arriva il gol da azione di calcio d'angolo con l'attaccante argentino, al terzo gol in 5 partite con il Milan, che mette in porta di testa contro quella che fino ad un mese fa è stata la sua squadra.

Il vantaggio non ferma i rossoneri che spingono sull'acceleratore con Leao che sembra ispirato e salta a ripetizione i suoi avversari. Manca però sempre l'ultima giocata ed un poco di cattiveria al tiro e così il 2-0 che potrebbe dare più sicurezza non arriva.

La musica non cambia ad inizio ripresa con il Milan superiore ma senza riuscire a concretizzare. Si arriva così al momento decisivo, l'epuslsione per simulazione di Theo Hernandez che fa discutere ma lascia la squadra in 10. A quel punto gli olandesi mettono con continuità la testa nella metà campo rossonera fino al gol del pareggio che significa qualificazione agli ottavi di finale. L'assalto disperato di Pavlovic e compagni non porta al gol che avrebbe garantito i supplementari. Il Milan esce dalla Champions League.