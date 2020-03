Milan, guerra tra Boban ed Elliott: "Voglio chiarezza, serve un incontro"

"Per il bene del Milan, è certamente necessario che il meeting con la proprietà avvenga al più presto. La proprietà deve essere chiara sia nel budget che negli obiettivi". Il Cfo del Milan Zvonimir Boban si racconta senza mezze misure in un'intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' sottolineando le divergenze con Elliott e con l'attuale ad Ivan Gazidis. A cominciare dall'idea di sostituire Stefano Pioli con Ralf Rangnick per la prossima stagione.

"Il fatto che parliamo di queste cose non fa bene a nessuno, soprattutto alla vigilia di una partita importante (con il Genoa, ndr), come sono tutte quelle che stiamo giocando adesso. La cosa peggiore è che avviene in un momento in cui si vede un grande lavoro da parte di Pioli. Non averci avvisato è stato irrispettoso e inelegante - ha proseguito il dirigente rossonero in merito ai contatti avuti con l'allenatore tedesco - Non è da Milan. Almeno quello che ricordavamo fosse il Milan”.