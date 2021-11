Milan-Inter, Calhanoglu provoca, Florenzi lo bacchetta: scintille nel derby

Milan-Inter, Calhanolgu segna il gol dell'1-0 su rigore ed esulta portandosi le mani alle orecchie. Florenzi entra in campo per redarguirlo

Il primo derby della stagione tra Milan e Inter si chiude con un pareggio. I nerazzurri si portano in vantaggio su rigore di Calhanoglu, fischiato da Doveri per fallo di Kessié proprio sull'ex rossonero. Il numero 10 batte Tatarusanu con tiro preciso sulla sinistra ed esulta portandosi le mani alle orecchie, come a sottolineare che i fischi incessanti dei suoi ex tifosi non lo spaventano. La scelta di Calhanoglu non è per niente piaciuta a Florenzi, che nonostante sia un giocatore del Milan solo da questa estate salta dalla panchina, entra in campo e invita con una certa veemenza l'avversario a tornare a centrocampo per riprendere il gioco.